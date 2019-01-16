Премьер-министр Нидерландов призвал Лондон определиться с Brexit

Лондон, , 12:43 — REGNUM Времени остается все меньше для заключения еще одного соглашения по Brexit, поэтому Великобритании пришло время определиться, заявил 16 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Рютте выступил в общении с прессой, подчеркнув, что Лондону пора дать понять, к чему он стремится.

«Мы по-прежнему надеемся достигнуть соглашения, прежде чем они выйдут в конце марта», — отметил Рютте.

«Выход без сделки, безусловно, более негативен, чем со сделкой. Нидерланды пытаются сделать так, чтобы ущерб минимизирован», — добавил глава правительства Нидерландов, крайне чувствительных к флуктуациям в международной торговле.

Напомним, ранее 15 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потерпела поражение в парламенте страны, где ее план выхода из ЕС не был поддержан парламентариями. На этом фоне оппозиция заявила о том, что проведет 16 января голосование о вотуме недоверия правительству Мэй.