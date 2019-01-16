Южная Корея и Китай обсудят проблемы загрязнения воздуха

Сеул, , 20:29 — REGNUM Южная Корея и Китай проведут переговоры по вопросам загрязнения окружающей среды; встреча запланирована на 23 января. Стороны договорились провести переговоры в Сеуле, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

По словам представителя министерства иностранных дел Республики Корея, на сегодняшний день вопрос загрязнения воздуха стоит особенно остро. В частности, Южная Корея страдает от пыли и смога, которые приносит ветром со стороны Китая, где расположено множество заводов и угольных электростанций. Стороны проведут 23-й раунд обсуждения в рамках совместного комитета по вопросам экологического сотрудничества, где тщательно проработают меры по решению подобных проблем.

Южная Корея и КНР ежегодно проводят переговоры по линии МИД с момента подписания пакта о двустороннем сотрудничестве в области охраны окружающей среды в октябре 1993 года.

В последние годы Республика Корея активно борется за улучшение экологических условий, так как из-за неблагоприятных факторов напрямую страдают граждане: увеличивается смертность и заболеваемость. Однако в одиночку решить целый комплекс проблем невозможно, поэтому правительства нескольких стран ведут совместную работу на данном направлении.