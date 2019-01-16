ВОЗ откроет в Сеуле региональный центр по экологии и охране здоровья

Сеул, , 16:38 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует открыть в столице Республики Корея региональный центр. Он будет реагировать на появление угроз здоровью и экологии и оказывать содействие в вопросах, связанных со здравоохранением, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

ВОЗ уже подписала меморандум о взаимопонимании с мэрией Сеула. Подразделение ВОЗ будет называться Азиатско-Тихоокеанский центр по вопросам экологии и здравоохранения (APCEH). Открытие запланировано уже на май 2019 года. Главной задачей центра станет сбор научной информации об изменениях окружающей среды и их влиянии на здоровье человека. Также организация займётся улучшением инфраструктуры по охране здоровья.

Экологические проблемы затрагивают не только одну страну, но весь регион в целом и оказывают существенное негативное влияние на население. Так, например, из-за китайских заводов и угольных электростанций страдает Южная Корея, на которую ветром сносит смог и пыль. Также загрязнение рек одной страны может нанести огромный урон соседним государствам. Поэтому необходим комплексный подход, и работа центра поспособствует решению существующих и перспективных проблем, убеждены в ВОЗ. Единственный существующий на данный момент аналогичный центр, расположенный в Германии, уже доказал свою эффективность.