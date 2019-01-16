Генеральный секретарь кабмина Японии: Корея нарушает соглашение

Токио, , 16:44 — REGNUM 15 января генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выступил на телевидении и прокомментировал проблему принудительной рабочей силы с Корейского полуострова в военное время, которая на данный момент создает напряженную ситуацию в отношениях между Японией и Республикой Корея. По сообщению японской новостной газеты «Ёмиури Симбун», по мнению генерального секретаря, Южная Корея нарушает соглашение 1965 года, которое определяет необходимость проведения двусторонних консультаций между двумя странами. Ранее Верховный суд Республики Корея постановил, что японские компании должны выплатить компенсации южнокорейским рабочим за принудительный труд во времена Второй мировой войны. Южнокорейское правительство отказывается от обсуждения вопросов на двустороннем уровне, что нарушает существующее соглашение.

«Южная Корея должна понести ответственность за нарушение договоренностей», — заявил Суга.