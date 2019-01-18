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Уйдут ли санкции, если в это очень верить?

Политика

Учиться жить в условиях блокады надо было вчера

Уйдут ли санкции, если в это очень верить?
Флаг США

Москва, 18 января 2019, 06:32 — REGNUM  Западные санкции больно ударили по высокотехнологичным отраслям российской промышленности. О том, почему только четыре года спустя после введения санкций этот вопрос стал предметом обсуждения и не пора ли России ответить на западный технологический шантаж, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Проект разрабатываемого в России самолета МС-21 оказался под угрозой задержки из-за запрета на поставку американских и японских композитных материалов для крыла. Оказавшиеся под санкциями Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Ростех совместно с правительством РФ 4 года ждали отмены санкций? Как иначе можно понять то, что ситуация зашла в этот тупик?

Характерным тут выглядит высказывание бывшего куратора авиастроительной отрасли в правительстве, ныне главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что «наши партнеры в принципе выступают за сотрудничество». Партнеры выступают, а санкции как были, так и остаются, так, может быть, пора применить ответные меры, ведь рычаги воздействия на ту же ракетную отрасль промышленности США у России есть. Или продолжать надеяться на «возобновление сотрудничества»?

Читайте статью Американские и японские санкции и промышленное развитие России и другие публикации Михаила Демурина.

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