В Израиле появится новая еврейско-арабская партия

Иерусалим, , 12:37 — REGNUM Список партий, представленных на досрочных парламентских выборах в Израиле, пополнится еще как минимум на одной. Израильский телеканал Arutz Sheva сообщил с ссылкой на газету Israel HaYom о планах одного из израильских политиков создать еврейско-арабскую партию.

Инициатором создания партии и ее вероятным главой является Амос Даниэли, армейский товарищ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым, правда, многие годы премьера разделяли противоположные политические взгляды. В программе своей партии Даниэли планирует уделить основное внимание интересам меньшинств. «Наша цель — повлиять на положение меньшинств в Израиле и создать равноправное общество, которое обеспечивает равные возможности для всех его граждан», — отметил Даниэли.

Примечательно, что партнерами по партии выступают политик и общественный деятель Валид Диаб, создавший реабилитационный центр для евреев и арабов, зависимых от наркомании, и бывший глава арабской деревни Эйлабун Джирьяс Матар.