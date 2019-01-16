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Израиль и Украина подпишут соглашение о зоне свободной торговли

Политика

Соглашение будет подписано в ходе официального визита Петра Порошенко в Израиль

Иерусалим, 16 января 2019, 14:16 — REGNUM  15 января президент Украины Петр Порошенко прибыл в Израиль с официальным трехдневным визитом. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в ходе данного визита будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

По мнению посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, данное соглашение «предоставит возможность расширить взаимное сотрудничество в сфере торговых и экономических отношений между Израилем и Украиной». Кроме того, соглашение за пять лет позволит повысить объемы торгового оборота между двумя странами до $2 миллиардов в год.

В преддверии подписания договора украинское посольство в Израиле опубликовало подробный документ, описывающий израильско-украинское сотрудничество в различных сферах. Как заявляют в украинском посольстве, страна может стать для Израиля не только экспортером сельскохозяйственной продукции, но и поставщиком квалифицированных специалистов для работы в высокотехнологичных компаниях и стартапах.

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Зарубежная хроника
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