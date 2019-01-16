Надо вести диалог: об отказе РФ платить взнос в ПАСЕ

Москва, , 12:29 — REGNUM Отказ Россия платить взнос в ПАСЕ, наверное, неправильное решение. Ведь, с одной стороны, страна стремится говорить о многополярном мире и стремлении к развитию общего диалога, а, с другой стороны, ставит себя в разряд изгоев или как минимум «надувает губы», как провинившийся ребёнок, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

По его мнению, с позиции силы и ультиматума, равно как и против любых санкций и контрсанкций, конструктивного решения нельзя достичь. Так что, если Россия декларирует стремление к диалогу, — надо вести диалог.

«Неуплата взноса ничем не грозит России. В прошлом страну, действительно, могли чем-то наказать, но теперь, когда в мире есть «холодная война версии 2.0», ПАСЕ и её институты для России не представляют значимой угрозы, как минимум пока. Хочется надеяться, что новых витков напряжения не произойдёт, хотя это вполне возможно», — считает эксперт.

Со своей стороны, ПАСЕ также «спустит на тормозах» данный демарш России, полагает он. Европейский парламентаризм сам в последнее время выглядит не очень-то убедительно, так что все будут делать вид, что ничего не произошло, рассуждает эксперт. Может быть, выскажут, что сожалеют или ожидали такого шага, но этим ограничатся, полагает он. Блинов также не исключает депеши из Вашингтона с указанием принять ещё одну порцию санкций, направленных в качестве меры воздействия на Россию.

«Вся эта ситуация крайне неприятная. Надо признать, что на протяжении уже многих лет сам по себе старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества и в прошлом не часто вставал на сторону РФ, ну, а теперь, когда мы живём в условиях взаимных санкций и прочих деструктивных атрибутов цивилизованного мира и глобальной экономики, ждать прорыва после демаршей с обеих сторон как минимум странно.

Судя по всему, российские парламентарии и политики явно представляют себя абсолютно самодостаточными и, по сути, не нуждаются в развитии диалога в текущих условиях», — высказал мнение Блинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия») заявил, что в связи с ненаправлением заявки для участия в ПАСЕ в 2019 году Россия не будет платить взносы.

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