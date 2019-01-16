Назначен новый начальник Генштаба Армии обороны Израиля

Иерусалим, , 15:40 — REGNUM 15 января приступил к своим обязанностям 22-ой начальник Генерального штаба Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Авив Кохави. На посту главы Генштаба он сменил своего предшественника генерал-лейтенанта Гади Айзенкота. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Утром 15 января в Тель-Авиве состоялось торжественное вручение погон генерал-лейтенанта новоиспеченному главе Генерального штаба ЦАХАЛ. «Должность, в которую я вступаю сегодня — это огромная честь, и я удостоился ей благодаря многим людям: моим родителям, моей жене и всей семье, моим солдатам, всей армии, а также главе государства. Я обязуюсь приложить все силы для укрепления армии и подготовки ее к противостоянию угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня», — заявил Кохави в ходе церемонии. На мероприятии присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После церемонии генерал-лейтенант Кохави и его предшественник генерал-лейтенант Айзенкот отправились в Иерусалим к Стене Плача.

22-ой глава ЦАХАЛа является выпускником Еврейского Университета в Иерусалиме и Гарварда. Кохави начал свою службу в 1982 году в бригаде десанта. На протяжении своей карьеры он возглавлял израильскую военную разведку, а также являлся командующим Северным военным округом.