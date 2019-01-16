Правительство Новой Зеландии обеспокоено эксплуатацией мигрантов

Веллингтон, , 12:47 — REGNUM Министр по делам иммиграции Новой Зеландии Ян Гэллоуэй заявил о своей обеспокоенности условиями труда мигрантов и предупредил работодателей, что их эксплуатация недопустима. Об этом сообщает новозеландское новостное издание Newsroom.

Согласно исследованиям, проведённым университетами Окленда и Вайкато, трудовые права мигрантов нарушаются в каждой отрасли экономики — от сельского хозяйства до сферы услуг. Ученые приводят несколько наиболее заметных случаев. В 2012—2014 годах несколько десятков индийских мигрантов были вынуждены работать на пищевом производстве более 12 часов в сутки, однако работодатель занижал реальный показатель и платил им меньше. Часть денег они возвращали работодателю, а также работали на выходных и в праздники за ту же плату. В 2017 году в Новую Зеландию приехала группа студентов для учебы в университете, однако вместо этого их заставили работать бесплатно, отобрали имевшиеся деньги и документы. В том же году был арестован рабовладелец, десятки лет эксплуатировавший людей. Последний случай произошёл уже в начале января 2019 года, когда 30 китайских рабочих после завершения строительства просто уволили и оставили без временного жилья, фактически выгнав их на улицу. Несмотря на то, что Новая Зеландия является развитой страной, ситуация с правами мигрантов оставляет желать лучшего, сетует министр. В данный момент уже ведётся подготовка пакета законов для решения проблемы.