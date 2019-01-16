Северная и Южная Кореи проведут видеоконференцию членов разделённых семей

Сеул, , 12:45 — REGNUM В преддверии лунного Нового года правительство Южной Кореи предпринимает усилия для организации проведения видеоконференции членов разделённых семей. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Официальный представитель министерства по вопросам объединения Пэк Тхэ Хён обнародовал информацию о том, что Северная и Южная Кореи готовы провести видеоконференцию для общения членов разделённых семей.

Господин Пэк сообщил, что переговоры между двумя странами ведутся уже с прошлого года, и правительство Сеула проводит консультации по этому вопросу как с Пхеньяном, так и с США, Китаем и другими государствами. Однако Сеул пока не готов назвать точную дату проведения видеоконференции.

В сентябре прошлого года на саммите в Пхеньяне Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились активно развивать сотрудничество в проведении подобных двусторонних мероприятий. КНДР и Южная Корея за всю история отношений уже неоднократно организовывали личные встречи членов разделённых семей, однако проведение видеоконференции требует значительно меньше подготовки, ресурсов и переговоров, что значительно облегчает процесс.