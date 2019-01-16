Южная Корея отказывается от строительства новых атомных реакторов

Сеул, , 12:36 — REGNUM Администрация президента Республики Корея ответила на предложение члена правящей партии о строительстве новых атомных электростанций категорическим отказом. Отказ от развития атомной энергии стал результатом широкой общественной дискуссии, и правительство не намерено пересматривать это решение, подчеркнул официальный представитель администрации Ким Ый Гём. Об этомсообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Ранее с предложением о строительстве новых реакторов взамен устаревающих выступил член правящей Демократической партии Сон Ён Гиль.

Южная Корея в ближайшие годы не будет вести строительство новых АЭС на своей территории, так как они могут представлять большую угрозу в случае аварии, как, например, случилось в 2011 году в Японии на АЭС «Фукусима». Вместо этого было принято решение развивать альтернативные источники энергии и продолжать использование уже существующих станций, в том числе и атомных.

Всего в Южной Корее расположено 24 атомных реактора, которые вырабатывают 22,5 ГВт энергии. Атомная энергетика является ключевой в стране — на неё приходится 27% всей электроэнергии. При этом, около 70% вырабатывается на тепловых электростанциях, сжигающих уголь, газ или мазут и серьезно загрязняющих атмосферу.