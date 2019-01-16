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Япония потребовала от Южной Кореи проведения переговоров в течение месяца

Политика

В последние месяцы между Сеулом и Токио разгорелся серьёзный политический скандал

Сеул, 16 января 2019, 14:25 — REGNUM  Япония выдвинула Южной Корее ультиматум с требованием провести переговоры между дипломатическими ведомствами двух стран в течение 30 дней, чтобы обсудить все накопившиеся проблемы и найти пути их решения. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на дипломатические источники.

Отношения между двумя странами серьезно ухудшились в последнее время. Одним из негативных факторов стало решение корейского суда о взыскании с японской корпорации Nippon Steel & Sumitomo Metal компенсации в пользу четверых истцов, ставших жертвами эксплуатации труда во время колониального правления Японии на Корейском полуострове. Сумма компенсации не является существенной — менее 100 тысяч долларов, однако такой вердикт суда возмутил не только представителей компании, но и правительство страны, которое сослалось на договор 1965 года, согласно которому все претензии были урегулированы. Впрочем, аргумент не показался Сеулу убедительным, и на прошлой неделе суд арестовал активы японской корпорации для обеспечения выплат по иску. Это существенно ухудшило двусторонние отношения, и теперь Япония в жесткой форме требует обсуждения возникших разногласий, чтобы остановить возрастание напряженности.

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Зарубежная хроника
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