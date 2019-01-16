КНДР и Южная Корея проведут поиск останков национального героя Ан Чун Гына

Сеул, , 15:37 — REGNUM Правительство Республики Корея обсуждает с КНДР проект по совместному поиску и раскопкам останков борца за независимость Ан Чун Гына. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства по делам ветеранов.

Проект анонсирован в преддверии столетней годовщины Первомартовского движения — символа борьбы с японскими колонизаторами. Ан Чун Гын известен тем, что в 1909 году застрелил Ито Хиробуми — первого премьер-министра Японии и первого генерал-губернатора Кореи.

Предполагается, что останки Ан Чун Гына находятся на территории Китая в районе тюрьмы города Даляня, где он погиб в заключении. В 2005—2007 годах КНДР и Южная Корея уже проводили совместный поиск, однако тогда операция завершилась неудачно.

Министерство по делам ветеранов также добивается от ЮНЕСКО включения Первомартовского движения в список культурного наследия как символа борьбы за независимость. Однако подобные попытки неизменно встречают сопротивление Японии, стремящейся не вспоминать темные страницы своего прошлого.