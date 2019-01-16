Южная Корея активизирует изучение морских биологических ресурсов

Сеул, , 13:18 — REGNUM Правительство Республики Корея намерено активизировать усилия по изучению и освоению морских ресурсов в исключительной экономической зоне. Соответствующее заявление сделал представитель министерства морских дел, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Несмотря на то, что Республика Корея с трёх сторон окружена морями, богатые морские ресурсы практически не используются, посетовали в министерстве. В связи с этим, в ближайшие четыре года будет реализован масштабный проект по их освоению. Во-первых, будет проведена подробная классификация морских обитателей с использованием анализа ДНК для получения более точных данных. Во-вторых, ученые ранжируют их в зависимости от того, угрожает ли им вымирание, и их стратегической ценности для сельского хозяйства страны. Затем будет принят ряд законов, запрещающий вылов или экспорт некоторых видов. Наконец, к 2023 году министерство запустит единую информационную платформу с подробным описанием имеющихся морских ресурсов и сделает её открытой для научно-исследовательских центров и коммерческих предприятий.

В министерстве также отметили, что за последние годы отечественное морское хозяйство динамично развивается — сейчас на долю Южной Кореи приходится 10,7% мирового объема выручки в этой сфере. Ожидается, что успешная реализация проекта позволит увеличить этот показатель до 12,4%.