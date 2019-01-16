Правительство Южной Кореи поддержит малые судостроительные компании

Сеул, , 15:10 — REGNUM Правительство Республики Корея окажет финансовую поддержку отечественным малым и средним предприятиям по производству морских судов и комплектующих. Всего в программу субсидирования попали 11 компаний, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства морских дел.

11 компаний подали заявки на финансирование строительства 18 кораблей общей стоимостью 305 миллионов долларов. Отмечается, что поддержка правительства будет оказываться по инновационной схеме: оно выкупит некоторые активы предприятий, а затем сдаст их обратно в лизинг. Таким образом, фактически оборудование, здания, материалы останутся в распоряжении предприятий, но они смогут единовременно получить большую стоимость, а затем выплачивать сумму малыми частями и выкупить активы обратно. Общий объём средств, которые правительство планирует направить на финансирование, составляет 90 миллионов долларов на 2019 год, поэтому кандидаты будут выбраны на конкурсной основе.

Южная Корея является мировым лидером в области судостроения: крупнейшие корпорации — Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding — производят более половины всех грузовых кораблей в мире — главным образом, танкеры и транспортные суда для перевозки сжиженного природного газа. Однако малые и средние отечественные предприятия не выдерживают конкуренции, поэтому правительством было принято решение оказать им финансовую поддержку.