Лидер палаты общин: Мэй должна найти альтернативу соглашению по Brexit

Лондон, , 12:07 — REGNUM Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, возможно, придется найти альтернативу ее плану по выводу страны из ЕС, чтобы выйти из политического тупика по Brexit, заявила 16 января лидер палаты общин Андреа Ледсом, сообщает британское агентство Reuters.

«Нам необходимо найти способ, чтобы план [Мэй], его часть или альтернативное соглашение, которое может поддержать парламент, было направлено в ЕС, чтобы мы могли подготовить Brexit до 29 марта», — отметила она.

Ледсом заявила, что уверена в том, что правительство Мэй сможет пережить вотум недоверия, который запланирован на 16 января.

Напомним, голосование по предложенному Мэй плану выхода страны из ЕС обернулось для премьер-министра страна поражением: против него выступили 432 депутата, поддержали 202.