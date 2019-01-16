Халеда Зия: только в парламенте Бангладеш оппозиции нет, в стране она ест

Дакка, , 13:25 — REGNUM Председатель Бангладешской националистической партии (БНП) и бывший премьер-министр Бангладеш Халеда Зия сказала, что только в парламенте страны не представлены оппозиционные силы, в то время как «во всех других местах вне парламента она есть». По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», эти слова она произнесла во время слушаний по делу о причастности ее соратника Маодуда Ахмеда к коррупционным схемам.

Как утверждает Халеда Зия, БНП — «всенародно любимая партия, поэтому своих позиций она не потеряла». И оппозиционной она стала только потому, что «находится на стороне народа».

Лидер Бангладешской националистической партии находится в тюрьме, где отбывает срок по делу о коррупции в основанном ей фонде. Ввиду предъявленных Халеде Зие обвинений и её нахождения под стражей она и еще 10 её соратников не смогли участвовать в парламентских выборах Бангладеш в декабре 2018 года. В результате её партия получила всего пять мест в парламенте.