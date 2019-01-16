Премьер-министр Бангладеш снова проведет встречу с оппозицией

Дакка, , 16:46 — REGNUM Обайдул Кадер, секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг сообщил, что премьер-министр страны Хасина Вазед проведет еще одну встречу с представителями оппозиционных партий. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова Обайдул Кадер произнес перед заседанием представителей правящей партии.

Как утверждает секретарь Авами лиг, премьер-министр пригласила на встречу представителей всех политических партий страны. На совместной встрече будут присутствовать лидеры 75 политических партий и блоков, в том числе оппозиционного блока Единый национальный фронт (ЕНФ) и правящего блока из 14 партий — Объединенного фронта.

Как объяснил Обайдул Кадер со ссылкой на слова премьер-министра, на встрече состоится обмен мнениями между всеми участниками по острым политическим вопросам в Бангладеш.