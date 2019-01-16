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Мининформ Бангладеш поблагодарил лидера оппозиции за признание ошибок

Политика

Министр информации Бангладеш с благодарностью отозвался о том, что лидер оппозиционного блока признал ошибочным свое решение идти на выборы вместе с исламистской партией

Дакка, 16 января 2019, 12:50 — REGNUM  Министр информации Бангладеш Мохаммад Хасан Махмуд выразил благодарность лидеру Единого национального фронта Камалу Хоссейну за то, что тот признал ошибочным своё решение объединиться на выборах с исламистской партией Джамаат-и ислами Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова Мохаммад Хасан Махмуд произнес в приветственной речи на заседании руководства Министерства информации.

Мининформ Бангладеш заявил: «Я благодарю Камала Хоссейна. Он нашел в себе силы признать, что идти на выборы под одними знамёнами с Джамаат-и ислами было ошибкой». По словам Мохаммада Хасана Махмуда, это признание Камала Хоссейна позволит ослабить позиции исламистов в стране. Мининформ выразил надежду на то, что новый состав парламента не будет позволять себе допускать такие ошибки.

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Зарубежная хроника
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