Эквадор и Япония отменили двойное налогообложение и визы для дипломатов

Кито, , 12:00 — REGNUM 15 января Эквадор и Япония подписали соглашения об отмене дипломатических виз и двойного налогообложения, сообщает агентство Prensa Latina.

Соглашения были подписаны в Кито министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией и послом Японии в стране Юки Судо.

Отмена визового режима для дипломатического персонала должна вступить в силу в марте 2019 года. «Я уверен, что эта мера поможет укрепить двусторонние отношения», — сказал японский посол. Теперь будет рассмотрена возможность отмена виз и для других категорий граждан.

Отмену двойного налогообложения обе страны рассматривают как средство стимулирования торговли и инвестиций.

«Это важный инструмент для обеспечения прозрачных рамок для потока инвестиций и, прежде всего, для построения в будущем более крепких экономических отношений в сфере инвестиций и движения капитала», — сказал Хосе Валенсия.

В минувшем 2018 году Эквадор и Япония отметили столетний юбилей установления дипломатических отношений.