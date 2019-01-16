Володин пожелал Мирзояну успехов в работе

Москва, , 11:52 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Арарата Мирзояна с избранием председателем Национального Собрания Республики Армения.

«Надеюсь, что Ваша работа на этом посту будет способствовать развитию конструктивного взаимодействия между Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения в интересах граждан наших стран», — цитирует Володина пресс-служба.

Спикер Госдумы пожелал Марзояну успехов в работе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Армении единогласно избрал Арарата Мирзояна на пост спикера. За кандидатуру Мирзояна проголосовал 131 депутата из 132, один бюллетень был признан недействительным

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