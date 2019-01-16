Индонезия и Япония укрепляют связи в сфере борьбы со стихийными бедствиями

Джакарта, , 11:38 — REGNUM Агентство по планированию национального развития Индонезии сотрудничает с агентством международного сотрудничества Японии (JICA) с целью наращивания потенциала по управлению операциями в случае стихийных бедствий, сообщает Antaranews.

Известно, что в целях повышения эффективности правительственных чиновников, связанных с управлением стихийными бедствиями, 24 индонезийских сотрудника местных органов власти отправятся учиться в Японию. Две группы по 12 человек отправятся в Японию в июне и октябре 2019 года.

«Чиновники узнают не только об инфраструктуре, но и об информационных данных, о системе раннего предупреждения, процессах эвакуации и многое другое», — заявили в агентстве по планированию национального развития Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Японии в Индонезии Масафуми Исии заявил, что его страна хотела бы углубить двусторонние дипломатические отношения с Индонезией посредством сотрудничества в области технологий.

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