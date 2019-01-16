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Президент Сербии: Я всегда консультируюсь с Путиным

Политика

Ранее Александр Вучич заявил о важности сотрудничества Москвы и Белграда

Белград, 16 января 2019, 11:19 — REGNUM  Президент Сербии Александр Вучич в любых случаях советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как уточнил сербский лидер, он рассказывает президенту РФ о происходящих событиях, при этом всегда говорит только правду, даже если Путину она не нравится.

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«Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета», — приводит ТАСС слова сербского президента.

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Вучич также добавил, что очень благодарен Путину за то, что лидер такой «великой страны» как Россия, высказывает уважение к такой «маленькой стране» как Сербия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент РФ Владимир Путин по приглашению сербского коллеги Александра Вучича пребудет с визитом в Белград. Планируется, что стороны подпишут порядка двух десятков различных соглашений.

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