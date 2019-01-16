Президент Сербии: Я всегда консультируюсь с Путиным

Белград, , 11:19 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в любых случаях советуется со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как уточнил сербский лидер, он рассказывает президенту РФ о происходящих событиях, при этом всегда говорит только правду, даже если Путину она не нравится.

Читайте также: Москва планирует развивать военно-техническое сотрудничество с Белградом

Москва и Белград могут заключить 20 стратегических соглашений — СМИ

«Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета», — приводит ТАСС слова сербского президента.

Ранее по теме: Названы темы переговоров Путина с президентом Сербии

Глава Сербии рассказал о важности сотрудничества Москвы и Белграда

Вучич также добавил, что очень благодарен Путину за то, что лидер такой «великой страны» как Россия, высказывает уважение к такой «маленькой стране» как Сербия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент РФ Владимир Путин по приглашению сербского коллеги Александра Вучича пребудет с визитом в Белград. Планируется, что стороны подпишут порядка двух десятков различных соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Путина в Сербии будут встречать 70 000 человек и эскадрилья МиГ-29