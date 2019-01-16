Зачем Ватикану нужна новая Австро-Венгрия

Станислав Стремидловский, , 11:10 — REGNUM

Ведущая ватиканская газета L'Osservatore Romano выступила с очередной публикацией, посвященной переустройству Европы по итогам Первой мировой войны. К этой теме Ватикан обращается не в первый раз и концептуально. Церковной практике в принципе свойственно описывать настоящее и программировать будущее, обращаясь к примерам из прошлого. Поэтому, когда представители Святого престола или католические журналисты вспоминают историю, всегда интересно попытаться расшифровать, какие послания они направляют «городу и миру».

Сейчас издание решило обратиться к Парижской конференции, которая началась во французской столице сто лет назад, назвав ее «историей оглушительного провала». Принятые там решения были сожжены одно за другим, последними разрушенными «творениями» стали Чехословакия и Югославия, распавшиеся после крушения «коммунистического блока», хотя большая часть решений Парижской конференции была по факту отменена логикой развития событий в течение последующих за ее завершением двадцати лет. Причин тому несколько. Во-первых, неудачный выбор места проведения саммита великих держав, ведь Париж «был переполнен антигерманскими настроениями». Во-вторых, внезапное решение президента США Вудро Вильсона, который «никогда не был в Европе, не знал ее и не имел опыта международных переговоров», возглавить американскую делегацию. В итоге Вильсон оказался под сильнейшим влиянием французского президента Клемансо. В-третьих, принимались абсурдные решения, типа включения в число победителей Чехословакии, которая была частью побежденной Австро-Венгерской империи до последних дней войны и провозгласила свою независимость только 28 октября 1918 года, за семь дней до перемирия.

Но основной месседж, который, на наш взгляд, пытается донести ватиканская газета, заключается в том, что самой главной ошибкой стала ликвидация империи Габсбургов и «создание ниоткуда» новых восточноевропейских государств. Особо подчеркивается «безумие» созданного в Польше так называемого Гданьского коридора, который разрушил территориальную целостность Германии «против всей геополитической логики». А ведь Святой престол предсказывал, что Восточная Европа без «большого габсбургского контейнера» неизбежно станет жертвой своих сильнейших соседей, заключает издание. В контексте современных процессов, происходящих сегодня в Европейском союзе, можно сделать следующие предположения. Ватикан последовательно поддерживает идею объединения европейских государств в ЕС, считая, что развод их опять приведет к катастрофическим последствиям. Это факт. А вот версия: возможно, что Святой престол не верит в способность Евросоюза остаться на уровне равноправия всех входящих в его состав государств. Это подразумевает, что в Союзе должны появиться страны-кураторы.

Особенно в Восточной Европе, которая показывает себя неспособной поддерживать политические нормы, свойственные западноевропейскому сообществу. Что наглядно проявилось, например, в реакции восточноевропейских властей и обществ на проблему мигрантов. Ватикан отметил для себя рост национализма и авторитаризма, проявившихся даже на церковном уровне, когда этнические фобии в какой-то момент чуть не захватили даже местные Католические церкви вопреки глобальной миссии ее как мирового института. В этой ситуации Святому престолу может показаться перспективным возрождение в той или иной степени прежней Австро-Венгерской империи. Не буквально, конечно, но как покровителя восточноевропейских государств, который бы сдерживал их националистические инстинкты. При этом такое дело должно быть исключительно компетенцией Европы, к нему нельзя подпускать американцев, которые руководствуются своей геополитикой, отличающейся от европейской. Что снова выдвигает на повестку дня вопрос Польши, открыто делающей ставку на Вашингтон и отдаляющейся от Брюсселя.

Хотя «спусковым крючком», способным вызвать непредсказуемые процессы, судя по всему, способна стать Украина, чья способность сохраниться единым государством без распада на три образования все больше и больше ставится под сомнения. В том числе с точки зрения церковных процессов. Украинский политолог Олег Хавич, комментируя жесткую позицию предстоятеля Польской автокефальной православной церкви митрополита Саввы в вопросе томоса и создания Православной церкви Украины, замечает: «В случае реальной дезинтеграции этого государства (Украины — С.С.) именно ПАПЦ может претендовать на часть «православного наследства» Киева — просто в Варшаве пока об этом не говорят, в отличие от Бухареста (Румынская православная церковь активно работает не только в Молдавии, но и в Черновицкой, Одесской и даже Закарпатской областях)». Проблема в том, что «Украина в осколках» спровоцирует те же опасные тенденции, которые вызвала своими решениями Парижская конференция. И все это на фоне того, что новой Австро-Венгрии, способной затушить противоречия в регионе, пока не просматривается.

Читайте ранее в этом сюжете: Ватикан и Россия должны вместе сработать по Украине

Читайте развитие сюжета: История связей Ватикана и СССР до сих пор скрывает много тайн