Среда, 16 Января 2019 года
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Новая комиссия парламента Армении займется евразийской интеграцией

Политика

Создание постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции обусловлено членством Армении в Евразийском экономическом союзе

Новая комиссия парламента Армении займется евразийской интеграцией
Иллюстрация: Parliament.am
Микаэл Мелкумян (второй справа)

Ереван, 16 января 2019, 11:08 — REGNUM  В парламенте Армении будет создана новая постоянная комиссия по вопросам региональной и евразийской интеграции. Ранее предполагалось создать комиссию по вопросам региональной интеграции, однако было учтено предложение оппозиционных фракций «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», в результате депутаты решили добавить к названию комиссии словосочетание «евразийской интеграции».

Как отметил депутат от правящего блока «Мой шаг» Владимир Варданян, в парламенте формируется новая постоянная комиссия по вопросам региональной и евразийской интеграции.

«Ее создание обусловлено членством Армении в Евразийском экономическом союзе, учитывая то, что в рамках ЕАЭС формируется система правовых актов, что требует принятия армянской стороной соответствующих законов, а также контроля над сферой», — сказал Варданян.

С инициативой создать постоянную комиссию по вопросам региональной и евразийской интеграции ранее выступила оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения». Об этом говорилось в заявлении депутата «Процветающей Армении» Микаэла Мелкумяна. В результате политических консультаций было решено, что комиссию возглавит именно Мелкумян.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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