От пенсий до Курил: правительство системно игнорирует волю большинства

Москва, , 10:55 — REGNUM Антон Силуанов лукавит, когда говорит о «неожиданности» негативной общественной реакции на пенсионную реформу: в правительстве знали, что реакция будет именно такой, но пошли на проведение реформы, потому что пренебрегли общественным мнением, отметил в среду, 16 января, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявления первого вице-премьера об общественной реакции на пенсионную реформу.

15 января Силуанов в интервью газете «Коммерсантъ» сказал, что самым сложным моментом в работе правительства в 2018 году была пенсионная реформа и ее общественное обсуждение. По словам вице-премьера, он «не рассчитывал» и «не думал», что обсуждение этой темы будет проходить так сложно.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов «не думал», что обсуждение темы пенсионной реформы в обществе «будет проходить так сложно», что сама она «будет воспринята очень тяжело». Он и сейчас видит, что «напряжение осталось», однако продолжает настаивать, что «это все равно нужно было делать».

Не верю, что это так. Отношение в обществе к увеличению возраста выхода на пенсию, к перекладыванию в целом тяжести пенсионной реформы на плечи тех, для кого она реальный источник выживания, всегда было отрицательным. После того как стало известно о разворовывании пенсионных накоплений, о злоупотреблениях в самом Пенсионном фонде, оно стало тем более нетерпимым.

Таким оно и останется. Во-первых, потому что инфляция уже скоро съест всё планируемое повышение пенсий. Во-вторых, потому что в будущем году разница в доходах самого богатого и самого малообеспеченного слоя в нашей стране, вероятнее всего, вновь вырастет.

Всё это правительство знает и всё равно гнёт свою линию. Это принципиальная линия. Бедный платит дважды; богатый — если захочет.

Правительство знало, что пенсионная реформа будет встречена большинством граждан в штыки, но всё равно пошло на её осуществление. Правительство знает, что введение прогрессивного налогообложения будет встречено состоятельным слоем, то есть меньшинством, в штыки, и на него не идёт. Прямо признаёт, что не сможет тогда собрать налоги. А вот вводимые налоги с «самозанятых» собрать, как оно уверяет, сможет.

Как это ни печально констатировать, Россия сегодня стоит перед лицом и более вопиющего пренебрежения общественным мнением. Руководству страны хорошо известно, что для подавляющего большинства граждан России притязания Японии на нашу территорию неприемлемы, но всё равно долгие годы ведёт переговоры с теми, кто эти притязания выдвигает. О чём эти переговоры? О снятии претензий? Нет, о «мирном договоре», о «доверии», о «дальнейшем улучшении отношений». Подвинули японцев с их позиции? Нет, не подвинули. Подвинут? Нет, в главном не подвинут.

Как уж там потом будут камуфлировать это главное, я пока не знаю, но вопрос сейчас не в этом, а в игнорировании воли граждан России. А она явно и системно игнорируется — как во внутренней политике, так и во внешней, — отметил Михаил Демурин.