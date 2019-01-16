В Западной Вирджинии предложили выделить $10 млн на строительство стены

Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Законодатели штата Западная Вирджиния планируют представить законопроект, который, если будет одобрен, позволит перевести средства штата федеральному правительству, чтобы помочь финансировать строительство пограничной стены, сообщает The Washington Examiner.

Республиканцы-делегаты Карл Марти, Патрик Мартин и Калеб Ханна объявили, что они представят законопроект, который переведет 10 млн долларов из почти 200-миллионного профицита бюджета штата на строительство стены.

«Западные виргинцы поддерживают нашего президента и стену, — сказал Мартин в своем заявлении. — Они устали видеть вашингтонских политиков, сидящих со сложенными руками, в то время как наркотики и преступники протекают через нашу границу. Пришло время штатам встать и сделать все возможное, чтобы поддержать нашего президента в его борьбе за защиту невинных американцев».

Национальный опиоидный кризис в Западной Вирджинии проявляется особенно остро:

«Мы общались с несколькими сотрудниками правоохранительных органов и судьями об эпидемии наркотиков, и каждый из них сказал нам, что 90% наркотиков, поступающих в наш штат, поступают из Мексики», — говорит Мартин.

Законопроект в настоящее время разрабатывается и будет официально внесен в законодательный орган штата в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным нового опроса ABC News / The Washington Post, всё меньше жителей США протестуют против строительства стены, хотя и не считают, что на границе есть кризис.