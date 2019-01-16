На совершенствование ПРО США выделено $240 млн

Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Пентагон и Boeing заключили контракт на исследование и разработку систем, призванных улучшить характеристики противобаллистической обороны США. Документ опубликован американским агентством по противоракетной обороне.

Стоимость контракта составляет $240 млн. Согласно договору, компания предоставит военным экспертное заключение, необходимое для требуемого улучшения характеристик системы ПРО, а также проведет соответствующие разработки.

Отмечено, что система ПРО должна быть усовершенствована в том числе для «защиты от сверхзвуковых угроз».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские военные признали, что созданные российскими оружейниками образцы гиперзвукового оружия враз сделали устаревшими все системы противоракетной обороны (ПРО), которыми располагает армия США.

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