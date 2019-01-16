Депутаты Петербурга просят министра ЖКХ решить вопрос с газовыми датчиками

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания просят министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева внести поправки в технический регламент о безопасности зданий и сооружений, обязав производить установку газовых анализаторов за счет строителей в новых многоквартирных домах. Соответствующее обращение от городского парламента поддержали 44 голосами на пленарном заседании 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ЗакС уже направлял в Москву проект федерального закона о таких поправках, но он был отклонен, потому что правительство подготовило на него отрицательный отзыв, назвав такие требования по защите помещений от загазованности «избыточными».

"Я человек, который 33 года прослужил в армии, знаю, что избыточных требований по обеспечению безопасности любых работ не бывает», — заявил единоросс Сергей Купченко с трибуны Мариинского дворца.

В обращении депутаты указывают министру Якушеву на трагические события 31 декабря в Магнитогорске, где из-за взрыва в многоэтажном доме погибли 39 человек, и официальной версией причин трагедии являются именно дефекты газового оборудования. Кроме того, 14 января произошел взрыв в городе Шахты Ростовской области, где погибли пять человек.

«Это говорит о том, что требования, установленные СНИПами, не обеспечивают безопасность в должной мере», — сказал Купченко.

Причем меры, которые предлагают ввести депутаты, не будут распространяться на уже существующие здания — только на вновь возводимые или реконструируемые.

«Наша задача — поставить барьер, чтобы с определенного момента для новых зданий за счет строителей проектировались системы газовой безопасности», — добавил единоросс.

«Эсер» Алексей Ковалев заявил, что причиной упомянутых катастроф является то, что в свое время газовое оборудование в многоквартирных домах без согласия жителей было передано им в собственность.

«С тех пор мы заложили бомбу замедленного действия под все наши дома. Потому что право газораспределительных организаций на проверку и ремонт сетей фактически были ликвидировано. Надо восстановить систему разумную, когда организация, которая осуществляет доставку газа в дом, проверяет и ремонтирует сети в доме. Сегодня вернуть сети обратно в собственность коммерческим организациям невозможно, однако можно принять федеральный закон, который позволит собственникам сетей проводить ремонт и обслуживание за свой счет, а также обяжет собственников квартир предоставлять безусловный доступ этим организациям в свои дома. Пока мы не решим этот вопрос, будет продолжаться эта вакханалия. Газовые анализаторы когда-нибудь везде появятся, но мы вообще не должны доводить до того, чтобы сеть в многоквартирном доме оказалась взрывоопасной», — заявил Ковалев.

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Напомним, взрывы бытового газа происходили и в Петербурге. Так, вечером 13 марта 2018 года в девятиэтажном доме №219 по проспекту Народного Ополчения прогремел взрыв газа, пострадали несколько квартир, обрушились панели стен и лестничные марши. Пострадали несколько человек, погибших, к счастью, не было.

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