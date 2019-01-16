Больницам Колымы прописали перераспределить ресурсы: вакансии заморожены

Магадан, Магаданская область, , 10:53 — REGNUM В Магаданской области вводится практически ручное управление кадрами в поликлиниках и больницах. Решение на время «заморозить» более 1,5 тыс. ставок и пока не принимать в медучреждения новых сотрудников принял глава региона Сергей Носов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Учреждениям здравоохранения Колымы губернатор прописал перераспределить ресурсы.

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«У нас сложился перекос в кадрах — управленцев, чиновников от медицины много, а врачей мало. Лечить некому, зато людей, напрямую не связанных с медициной, — пруд пруди», — цитирует Сергея Носова газета «Коммерсант».

Оптимизация штата региональных медучреждений будет согласована с Минздравом РФ, как предполагается, этот процесс будет идти около 4 лет. Если кадровая реорганизация в здравоохранении будет одобрена федеральным ведомством, Колыма получит на эти цели в 2019 году 1,9 млрд рублей.

«Мы не закрываем приём специалистов, «заморозка» вакансий означает временное введение практически ручного управления найма кадров в подведомственные учреждения», — сообщил Сергей Носов РБК.

Необходимость применять эти меры он объяснил серьёзными недоработками со стороны руководителей некоторых медучреждений и необоснованным увеличением штата административно-управленческого персонала.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года выяснилось, что главврач больницы в городе Сусуман Магаданской области имел пять заместителей и целый штат сопутствующего персонала.

«Больница на 56 коек, в ней у главврача пять заместителей, как у федерального министра, громадный штат бухгалтеров, финансистов, и это всё за счёт фонда. Из 25 пациентов, числящихся по журналу, фактически лежат восемь, а на остальных 17 человек, получается, списывают медикаменты. Я это так понимаю. Отвечать на такие вопросы не хочется, поэтому и поднимают волнение. 10 тыс. кв. м помещений отапливают, тратят ежегодно на это 25 млн рублей», — отмечал Сергей Носов, ознакомившись с докладом посетившего больницу в Сусумане министра здравоохранения Сергея Чеканова.