Россия сэкономила около €60 млн на ПАСЕ

Москва, , 10:42 — REGNUM Россия уже два года соблюдает принятое решение о приостановке уплаты взносов в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В России было принято решение остановить оплату наших взносов. Ежегодно мы платили порядка 30 млн евро. В связи с тем, что в отношении делегации приняты дискриминационные меры, было принято решение остановить наши взносы в ПАСЕ, что мы и делаем на протяжении двух лет», — уточнила Матвиенко в ходе обсуждения проекта заявления Совфеда относительно работы российской делегации в ПАСЕ.

Совфед не видит оснований для направления заявки для подтверждения полномочий делегации на 2019 год.

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