Американский телеведущий счел отношение Трампа к Путину изменой

Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Поведение президента США Дональда Трампа в отношении главы РФ Владимира Путина считает беспрецедентным известный американский телеведущий Билл Махер. В эфире телеканала MSNBC Махер, обсуждая отрицание Трампом «российского вмешательства» в выборы 2016 года, заявил:

«Я использовал слова «измена» и «предатель» всё время, что он находится у руководства… Сейчас я слышу, как эти слова используются всё чаще. Но ведь это то, что есть… Он заявил — «Я встретился с президентом Путиным, он сказал, что не делал этого (не вмешивался в выборы в США), и я не знаю, зачем бы ему было это нужно». Вы можете представить, если бы Буш (Джордж Буш) после 11 сентября заявил бы — «Ну, бен Ладен говорит, что он этого не делал, а я не знаю, зачем бы он стал?»

Напомним, произошедшая в июле в Хельсинки встреча между президентами РФ и США вновь получила в Америке широкое обсуждение после того, как издание The Washington Post заявила, что Трамп скрывал от членов своей администрации «детали переговоров» с российским коллегой. Именно после той встречи Трамп заявил, что нет оснований не верить российской стороне, которая утверждает, что не вмешивалась в выборы главы Белого дома в 2016 году.