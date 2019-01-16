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Глава МИД ФРГ призвал Великобритании перестать «играть в игры»

Политика

ЕС и Лондон должны обсудить проблему границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией

Берлин, 16 января 2019, 10:32 — REGNUM  У Великобритании не осталось много времени для нахождения решения проблемы выхода из состава ЕС, поэтому ей необходимо перестать «играть в игры», заявил 16 января глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью немецким СМИ, после того как 15 января британский парламент подавляющим большинство отверг предложенный премьер-министром страны планы по Brexit. По его словам, между Лондоном и ЕС должны состояться дополнительные переговоры, в рамках которых необходимо обсудить проблему границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

«Мы хотим избежать таможенного контроля при любом развитии событий», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности отложить дату начала процесса выхода Великобритании из ЕС, Маас отметил, что в случае поступления такого запроса блок обсудит его конструктивным образом.

Напомним, выход Великобритании из ЕС должен начаться 29 марта нынешнего года. До этого момента Лондон должен подготовить с Брюсселем соглашение относительно условий своих взаимоотношений с блоком после выхода из ЕС. В противном случае Великобританию ждет «жесткий» Brexit.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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