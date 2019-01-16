В Казахстане предложили снять фильм об эвакуации граждан из Сирии

Астана, , 10:34 — REGNUM Депутат Мажилиса парламента Казахстана Куаныш Султанов обратился к председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву с просьбой дать поручение на съемку художественного фильма об эвакуации граждан Казахстана из Сирии, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

Депутат считает, что гуманитарная операция по эвакуации 47 граждан республики может заслуживать создания сюжета для художественного фильма по патриотическому воспитанию молодых людей. Сагинтаев подчеркнул актуальность подобного фильма в связи с объявлением 2019 года Годом молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2019 года спецслужбы Казахстана совместно с министерством иностранных дел страны эвакуировали из Сирии в республику 47 граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин.

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