Вице-президент Индонезии рассказал о развитии «богатой культуры»

Сиемриап, Камбоджа, , 10:38 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла перед представителями азиатских стран в Сиемриапе (Камбоджа) заявил, что различия в культуре, этнической принадлежности, религии и расе в Индонезии оказались инструментом для объединения людей, сообщает Antaranews.

«Индонезия — страна с культурными различиями. Благодаря терпимости и умеренности нам удалось развить очень богатую культуру, индонезийскую культуру», — заявил Юсуф Калла.

По его словам, как страна с более чем 300 национальностей, 748 языковыми группами и шестью признанными религиями Индонезия способна поддержать единство общества.

С созданием Совета по культуре Азии, Юсуф Калла надеется, что «сотрудничество и единство между азиатскими странами» будут сохранены и расширены в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии принял участие в заседании Совета по культуре Азии, который открылся в Камбодже 15 января 2019 года.

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