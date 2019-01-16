Конгрессмен резко отклонил приглашение Трампа на встречу по «шатдауну»

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Встреча с президентом США Дональдом Трампом по вопросу блокировки работы правительства обернется фотосессией ‑ и ничем больше, уверен конгрессмен Скотт Питерс. В заявлении, размещенном на официальном сайте конгрессмена, он объясняет причину отклонения приглашения в Белый дом:

«Наш приоритет должен состоять в том, чтобы вновь открыть правительство, чтобы оно могло в полной мере служить американскому народу. Затем мы можем серьезно обсудить реальные решения проблемы безопасности границ. Я не заинтересован в фотосессии, когда американцы страдают от самого долгого «шатдауна» в истории нашей страны.

Я встречался с президентом Трампом раньше, чтобы отстаивать пограничную экономику Сан-Диего, защищать Мечтателей [мигрантов] и объяснять, что модернизация технологий — лучшая инвестиция в пограничную безопасность, но это не было во время месячного закрытия правительства.

«Шатдаун» может закончиться голосованием в Сенате и подписью президента. Палата представителей представила несколько вариантов, чтобы вернуть отправленных в неоплачиваемый отпуск сотрудников обратно на работу и открыть закрытые агентства. У республиканцев нет оправданий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США удвоили прогноз по потерям экономики от «шатдауна». Экономисты склонны считать, что рост экономики страны будет замедляться на 0,1% каждую неделю.