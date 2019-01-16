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Парламент Казахстана ратифицировал три соглашения с Иорданией

Политика

Все соглашения касаются сотрудничества в правовой сфере

Астана, 16 января 2019, 10:17 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана ратифицировали три соглашения с Иорданией: о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц и о передаче осужденных лиц, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

Законопроекты представил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин. По его словам, первый проект документа направлен на оказание взаимопомощи в проведении расследований, уголовного преследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

Лукин отметил, что второй закон регламентирует право сторон на отказ в выдаче собственных граждан. Третий законопроект направлен на оказание содействия в реабилитации и социальной реинтеграции заключенных, а также в создании возможности отбывать наказание в своей социальной среде.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин заявил, что правоохранительными органами республики в международный розыск объявлены 1499 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан объявил в международный розыск около 1,5 тыс. человек

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Политическая жизнь Казахстана
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