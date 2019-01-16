Песков рассказал о возможности напрямую позвонить Путину

Москва, , 10:13 — REGNUM Министры и губернаторы субъектов РФ могут напрямую позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля в интервью «АиФ» уточнил, что сделать это чиновники могут по системе правительственной связи.

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«В президентском кабинете есть система правительственной связи: и министры, и руководители администрации, конечно, могут ей воспользоваться. Они могут напрямую выйти на президента, когда он находится на рабочем месте», — уточнил Песков.

При этом, чтобы связаться с главой государства в другое время, необходимо доложить о просьбе через помощников и адъютантов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у главы государства нет персонального мобильного телефона, так как Владимир Путин предпочитает использовать «другие виды связи», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам ещё в 2014 году.

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В 2018 году президент РФ вновь заявил об отсутствии у него этого гаджета. Как пояснил официальный представитель Кремля, смартфона у Владимира Путина нет из соображений безопасности и секретности: в контактах главы государства «полной прозрачности», к которой вынуждает использование мобильного телефона, быть не должно, нельзя выставлять их напоказ.