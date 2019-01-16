Среда, 16 Января 2019 года
10:16:43 МСК

Песков рассказал о возможности напрямую позвонить Путину

Политика

… и уточнил, кто может ей воспользоваться

Песков рассказал о возможности напрямую позвонить Путину
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 16 января 2019, 10:13 — REGNUM  Министры и губернаторы субъектов РФ могут напрямую позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля в интервью «АиФ» уточнил, что сделать это чиновники могут по системе правительственной связи.

Читайте также: Владимир Путин заявил, что у него нет смартфона

«В президентском кабинете есть система правительственной связи: и министры, и руководители администрации, конечно, могут ей воспользоваться. Они могут напрямую выйти на президента, когда он находится на рабочем месте», — уточнил Песков.

При этом, чтобы связаться с главой государства в другое время, необходимо доложить о просьбе через помощников и адъютантов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у главы государства нет персонального мобильного телефона, так как Владимир Путин предпочитает использовать «другие виды связи», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам ещё в 2014 году.

Также по теме: Песков: У Путина нет смартфона

В 2018 году президент РФ вновь заявил об отсутствии у него этого гаджета. Как пояснил официальный представитель Кремля, смартфона у Владимира Путина нет из соображений безопасности и секретности: в контактах главы государства «полной прозрачности», к которой вынуждает использование мобильного телефона, быть не должно, нельзя выставлять их напоказ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить