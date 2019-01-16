Косачёв удивлен доминированием темы Brexit в СМИ

Москва, , 10:07 — REGNUM В Совфеде удивлены тотальным доминированием темы Брексита в российских СМИ.

«Несколько удивлен тотальным доминированием темы Брексита в российских теленовостях. На всех каналах, непрерывным потоком. Хотя новость — про взаимоотношения Великобритании с Европейским Союзом, не менее, но и не более», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Сенатор рассуждает, чем же руководствуются СМИ.

«Интересно, чего в этом больше — реального понимания последствий того или иного сценария для российских интересов (тогда нужно говорить именно об этом, но ни слова!), либо скрытого злорадства в жанре «вот смотрите, как у них там все из рук вон плохо»?» — рассуждает парламентарий.

При этом, по его мнению, много других важных тем для России, например, трагедия в Кении, где от рук террористов погибли 15 человек — «это ведь глобальная угроза, в том числе в наш адрес».

Также среди актуальных тем, по мнению Косачёва, «американские пляски вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности с провалом вчерашних консультаций в Женеве — вот явная угроза безопасности в нашей общей Европе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед обсудит проект заявление относительно участия делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В британском парламенте не поддержали соглашение по Брекситу, за которое выступала премьер-министр Тереза Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Brexit неизбежен: эксперты не сомневаются в выходе Великобритании из ЕС