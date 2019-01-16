Президент Узбекистана посетит Германию с официальным визитом

Ташкент, , 10:01 — REGNUM Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20−22 января 2019 года совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе визита запланированы встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Кроме того, в городе Мюнхене запланированы встречи президента Узбекистана с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, а также представителями ведущих немецких деловых и финансовых кругов.

«В повестке дня вопросы дальнейшего углубления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, реализации совместных программ и проектов, активизации культурно-гуманитарных, научно-образовательных и туристских обменов», говорится в сообщении.

В рамках визита планируется подписание пакета двусторонних документов о сотрудничестве в сферах экономики, финансов, инноваций и инвестиций, науки, техники, образования и культуры.

Первый президент Узбекистан Ислам Каримова посещал в ФРГ в 1993, 1995 и 2001 годах, в свою очередь в 1995 году состоялся государственный визит президента ФРГ Р. Герцога в Ташкент, а в 2002 году республику с официальным визитом посетил канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Германия — один из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе. По итогам 2017 года объем узбекско-германского товарооборота достиг 613,2 миллионов долларов, за январь-ноябрь 2018 г. — 712,1 миллиона долларов. Общий объем финансового и технического сотрудничества между двумя странами составляет более 329,9 миллионов евро.