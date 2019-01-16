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В Генпрокуратуре Казахстана прокомментировали экстрадицию банкира из России

Политика

Жормат Ертаев пока не обжаловал решение Мосгорсуда об экстрадиции

Астана, 16 января 2019, 10:00 — REGNUM  Генеральная прокуратура Казахстана не получала информации об обжаловании банкиром Жорматом Ертаевым решения Мосгорсуда о выдаче его республике, заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

По его словам, Ертаев ранее пытался обжаловать решение об мере пресечения в Московском городском суде. Однако ходатайство было отклонено, и банкир остался под стражей.

Лукин добавил, что Ертаев имеет право обжаловать решение Мосгорсуда о выдаче Казахстану в Верховном суде РФ в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 г. Московский городской суд признал законным решение Генеральной прокуратуры России об экстрадиции в Казахстан банкира Жормата Ертаева, подозреваемого в мошенничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия выдаст Казахстану подозреваемого в мошенничестве банкира

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Политическая жизнь Казахстана
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