В Генпрокуратуре Казахстана прокомментировали экстрадицию банкира из России

Астана, , 10:00 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана не получала информации об обжаловании банкиром Жорматом Ертаевым решения Мосгорсуда о выдаче его республике, заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, сообщает 16 января агентство «КазТАГ».

По его словам, Ертаев ранее пытался обжаловать решение об мере пресечения в Московском городском суде. Однако ходатайство было отклонено, и банкир остался под стражей.

Лукин добавил, что Ертаев имеет право обжаловать решение Мосгорсуда о выдаче Казахстану в Верховном суде РФ в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 г. Московский городской суд признал законным решение Генеральной прокуратуры России об экстрадиции в Казахстан банкира Жормата Ертаева, подозреваемого в мошенничестве.

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