Протесты в Зимбабве: правительство заблокировало соцсети

Хараре, , 10:04 — REGNUM Граждане Зимбабве заявили, что со вторника, 15 января, не могут получить доступ к социальным сетям, сообщает CNN Africa.

Протесты разгорелись после заявления президента Эммерсона Мнангагвы о повышении цен на топливо. Форум по правам человека в Зимбабве NGO Forum заявил, что около 200 протестующих были арестованы.

Пользователи отмечают, что не могут получить доступ к Whatsapp, Facebook и другим социальным сетям. Утром 15 января журналисты пользовались соцсетями с помощью VPN, однако к вечеру соединение пропало.

CNN потребовало у правительства Зимбабве комментариев по поводу ситуации.

Президент Зимбабве в данный момент находится в поездке по России, Казахстану, Белоруссии и Азербайджану. Мнангагва планирует возвратиться в Зимбабве после посещения Международного экономического форума в Давосе в этом месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве произошли столкновения митингующих с полицией