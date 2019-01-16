Совет по культуре Азии стартовал в Камбодже

Сиемриап, Камбоджа, , 09:50 — REGNUM Важно сохранять единство среди социальных и культурных различий, особенно в азиатских странах. Об этом, как передает Antaranews, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла во время церемонии открытия Совета по культуре Азии в Сиемриапе, Камбоджа, во вторник вечером, 15 января 2019 года.

«Позвольте мне процитировать Халиль Джебрана (ливанский и американский философ), пусть культурные различия между нами будут морем, которое движется между пляжами нашей души. В нашей культуре есть много общего, что необходимо развивать для лучшей жизни», — отметил Юсуф Калла.

По словам вице-президента Индонезии, как континент, обладающий наибольшим культурным богатством, Азия играет важную роль в развитии социальной, культурной и мировой цивилизации.

«Как страны азиатского региона, от России до Австралии, от Японии до Турции, у нас есть как сходства, так и различия» — заявил он. Поэтому вице-президент посоветовал министрам и должностным лицам азиатских стран, которые присутствовали на этом мероприятии, совместно поддерживать единство региона.

Напомним, Совет по культуре Азии (Asian Cultural Council (ACC)) открылся в Камбодже 15 января 2019 года с целью содействия взаимопониманию, солидарности, культурным обменам и сотрудничеству между странами региона. В церемонии открытия приняли участие представители 20 азиатских стран и нескольких организаций в Африке, Америке и Европе.