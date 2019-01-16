American Conservative: США могут уходить из Сирии, с ИГ* справятся без них

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Несмотря на то, что с того момента, как президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из Сирии, прошла не одна неделя, вашингтонские эксперты и комментаторы по-прежнему находятся в состоянии шока. Недовольные таким развитием событий, они утверждают, что его последствием может стать возвращение террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на прежние позиции. При более внимательном анализе выясняется, что такое утверждение едва ли заслуживает доверия, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для The American Conservative.

В Вашингтоне бытует убежденность, что любая проблема — это проблема США, и решаться она должно исключительно при их участии. Тем не менее в случае с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) она строится на ошибочном предположении, что остальная часть Ближневосточного региона позволит такому усилению состояться. При этом никто на Ближнем Востоке не рассматривает радикалов в качестве партнера.

«Действительно, если и есть кто-то, кто стремится к ослаблению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до такого уровня, когда с группировкой возможно справиться, так это люди, которые живут в регионе», — продолжает он.

Так, вопреки ожиданиям апологетов американского вмешательства, местные арабские правительства уже принимают необходимые меры для борьбы с террористической группировкой: правительства Ирака и Сирии через несколько дней после заявления Трампа пошли на соглашение о более плотном сотрудничестве в области вооруженных сил и разведки. По информации сирийских СМИ, президент республики Башар Асад разрешил иракским военным наносить удары по боевикам на территории без прямого согласия со стороны Дамаска.

Такие же прагматические отношения сложились и между Израилем и Египтом: два государства, несмотря на непростую историю горячих конфликтов и холодного мира, осуществляют близкое сотрудничество против связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков на Синайском полуострове. Иными словами, при участии США или без них, но другие государства — даже те, которые решительным образом несогласны друг с другом по другим вопросам, — в конечном счете поймут, что в их интересах потерпеть и заключить ситуативные союзы для уничтожения общего врага.

«Именно так и работает политика великих держав. Страны заключают необходимые краткосрочные соглашения для обеспечения своих безопасности и процветания», — отмечает автор. — Это Вашингтон больше не ставит на первое место свои приоритеты при проведении внешней политики, в результате чего он сбился с курса после окончания холодной войны, что привело к катастрофическим последствиям».

После того как американские войска успешно «освободили», как пишет автор, удерживаемые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории, президент Трамп вправе требовать, чтобы регион взял на себе большую ответственность за уничтожение боевиков. Трамп ожидает, что правительства арабских государств продолжат работу США и освободят оставшиеся территории. И несмотря на панические настроения в Вашингтоне, есть все основания полагать, что странам Ближнего Востока удастся достигнуть этих целей.

Напомним, иракский город Мосул, захваченный террористами в 2014 году, был «освобожден» иракской армией при поддержке ВВС США в июле 2017 год. По данным расследования, проведенного американским агентством Associated Press, при взятии Мосула «антитеррористической коалицией» во главе с США погибли от 9 тыс. до 11 тыс. мирных жителей.

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