Назначен руководитель «кадрового» департамента Свердловской области

Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM Главой департамента государственной службы, кадров и наград Свердловской области назначена замглавы администрации губернатора Марина Обрубова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

Назначение Обрубовой провели из-за изменений в структуре областной власти. Экс-глава департамента кадровой политики и контроля Ильхам Ширалиев теперь возглавил департамент противодействия коррупции и контроля, а вопросы кадровой политики отданы в департамент госсслужбы, которым теперь и руководит Обрубова, уточнили в департаменте информполитики.

Напомним, 15 октября 2018 года Марина Обрубова была назначена заместителем руководителя администрации губернатора по вопросам документооборота и работе с обращениями граждан. До этого чиновница занимала пост замглавы избирательной комиссии Свердловской области. Обрубова также работала в администрации губернатора Эдуарда Росселя, где возглавляла государственно-правовой департамент, и позднее стала первым заместителем руководителя администрации губернатора

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