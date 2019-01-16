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Катар выделит $50 млн на поддержку сирийских беженцев

Политика

Средства будут направлены в Турцию, Ливан и Иорданию

Катар выделит $50 млн на поддержку сирийских беженцев
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Дамаск, 16 января 2019, 09:37 — REGNUM  Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани приказал выделить $50 млн на поддержку сирийских беженцев, сообщает 16 января Anadolu Ajansi.

Выделенные средства будут направлены на помощь перемещенным лицам из Сирии, которые в настоящий момент проживают в лагерях для беженцев Турции, Ливана и Иордании.

Как передавало ИА REGNUM, после того как в 2011 году в Сирии начался внутренний конфликт, в который в скором времени вмешались террористические группировки, территорию страны покинули миллионы беженцев.

В первую очередь люди устремились в соседнюю Турцию, где сейчас проживает свыше 3 млн 500 тыс. сирийцев.

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