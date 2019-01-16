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Глава оппозиционной партии Танзании объявил об отставке после угроз

Политика

Генеральный секретарь партии CHADEMA заявил, что его привлекает политика правящей партии ССМ

Глава оппозиционной партии Танзании объявил об отставке после угроз
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Танзании

Мбея , Танзания, 16 января 2019, 09:06 — REGNUM  Секретарь оппозиционной партии CHADEMA по области Мбея Рафаэль Мваитеге заявил о снятии с себя полномочий и членства в партии, заявив, что ему необходимо отдохнуть от политики. Об этом сообщает газета Nipashe.

15 января в разговоре с журналистами Мваитеге сообщил, что он решил уйти из главной оппозиционной партии из-за угроз, которые он получал от других членов партии. Они угрожали жизни Мваитаге.

Однако, помимо желания отдохнуть от политики, Мваитаге заявил, что его привлекает политика правящей партии ССМ.

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