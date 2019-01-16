Хуситы отказались встречаться с представителями правительства Йемена — СМИ

Сана, , 09:08 — REGNUM Повстанцы-хуситы отказались от встречи с представителями йеменского правительства лицом к лицу, сообщает 16 января Al Jazeera.

Данный факт свидетельствует о сложностях переговорного процесса, который несколько раз срывался и, казалось бы, дал позитивные результаты во время саммита в Швеции.

Стороны должны были согласовать передачу стратегически важного портового города Ходейда, контролируемого в настоящее время хуситами, под управление посредников из ООН. Процесс пока застопорился.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

В настоящее время противостоящие друг другу стороны согласились с необходимостью мирного урегулирования зашедшего в тупик конфликта, однако трудность представляет выработка взаимовыгодных условий для переговоров.

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