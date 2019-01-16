Песков высказался о культе личности Путина и о чеченском особом случае

Москва, , 08:52 — REGNUM Путину не нравится, когда его именем называют какие-то объекты. Но то, что в Чечне имя президента увековечивается в названиях — это особый случай. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, нет ли признаков культа личности в том, что в Грозном есть проспект имени Путина и в скором времени откроется Дворец дзюдо имени президента, Песков отметил, что сам глава России не раз высказывал отрицательное мнение о таких инициативах, но Чечня в этом плане отличается от других субъектов РФ.

«Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай», — цитирует Пескова «АиФ».

Читайте также: Преображенный проспект Победы указом Кадырова назван именем Путина (Чечня)

Напомним, в октябре 2008 года проспект Победы в столице Чечни был переименован в проспект имени Путина. Бывший в то время президентом Чечни Рамзан Кадыров в торжественной речи на церемонии открытия тогда заявил, что присвоение имени национального лидера центральному проспекту Грозного — это «дань уважения человеку, который сделал так много для страны и для всех нас».

Читайте также: В Чечне в честь Путина назовут Олимпийский центр дзюдо

В октябре 2016 года в столице Чечни было начато строительство Олимпийского центра дзюдо. Кадыров подчеркнул, что он будет назван именем президента России Владимира Путина и станет одним из лучших в стране.